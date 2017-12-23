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Büyükşehir’den yaban hayvanlara yiyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin iyice baş gösterdiği Demirci ilçesinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin yüksek kesimlerine yiyecek bıraktı.

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Örnek çalışma, Demircili vatandaşlardan da tam not aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Demircili esnaf ve vatandaş işbirliğiyle topladığı yiyecekler, ormanlık ve dağlık alanlarda hayvanların ulaşabileceği noktalara özenle bırakıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tüm canlılara saygı anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, yaban hayvanlarının aç kalmaması için bu tür çalışmaların süreceğini söyledi.

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