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Büyükşehir’den yazlık otobüs hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini Bandırma ve Edremit körfezlerinde deniz taksilerle genişletirken, yeni hazırlatılan 25 kişilik üstü ve yanları açık yazlık otobüste hizmete alındı.

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Edremit ilçesinin Altınoluk mahallesinde toplu taşıma hizmeti verecek olan yazlık otobüste Balıkesir Toplu Taşıma’nın sağladığı Balkartlar geçerli olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Büyükşehir Belediyesi olarak, ulaşımda yazlık araçla hizmet etmeye başladık. İçinde bulunduğumuz araç, üstü açılıp kapanabilir, yanları açıktır. Altınoluk’a gelen tatilcilerimizin, bölge halkımızın daha rahat, konforlu seyahat etmesi için bu aracımızı bugün hizmete alıyoruz. İstiyoruz ki, Altınoluk’a gelen bütün turistleri memnun edelim. Daha kaliteli bir hizmet verilsin. İnşallah bu hizmetlerimiz devam ediyor” dedi.

 

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