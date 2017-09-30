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Büyükşehrin minikleri İtfaiye Haftası’nı kutladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim alan öğrenciler, özel gün ve kutlamalar kapsamında ilgili kurumları ziyaret ederek, yerinde görüyor ve öğreniyorlar. Bu kapsamda, Atatürk Kentpark Büyükşehir Belediyesi Kreşi öğrencileri, İtfaiye Teşkilatı’nın 303’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi›ni ziyaret etti. Kreş merkezinde yaptıkları etkinlikte hazırladıkları İtfaiye’nin acil çağrı numarası olan 110 yazılı şapkalarıyla itfaiyeye dikkat çeken minikler, gördükleri itfaiye arabalarını ve araçları büyük bir ilgiyle izlediler. Kendilerine yetkililer tarafından itfaiye ile ilgili verilen bilgileri merakla dinlediler. Kreş yetkilileri ve öğretmenler Manisa Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde bulunan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirterek, yerinde görmenin ve öğrenmenin eğitimde büyük önemi olduğuna dikkat çektiler.

 

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