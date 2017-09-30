Çağın tehlikesi obezite

‘Obezite ve Tedavisi’ adlı seminer, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlendi.

Konuşmacılığını Op. Dr. Türker Karabuğa’nın yaptığı seminerde, çağımızın hastalığı olan obezitenin giderek tüm dünyada arttığı ve acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Op. Dr. Türker Karabuğa, obezitenin neden olduğu hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Karabuğa, “Bu hastalığı yenmek istiyorsak, beslenmemize ve hayatımızdaki her adıma dikkat etmeliyiz. Spora önem vermeli, stresi hayatımızdan uzak tutmalı doğru yaşamalıyız”dedi. Karabuğa, seminerin düzenlenmesinden dolayı

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.