Çalışmak engelliler için engel değil

Aydın Buharkent Halk Eğitimi Merkezi Engellilerle El Ele Kültür ve Sanat Evinde 9 yıldan bu yana el işi sanatları ile hayata tutunan engelli vatandaşlar, Buharkent Kaymakamlığının tahsis ettiği araçla haftanın iki günü evlerinden alınıp, sanat evine getiriliyor. Engelli vatandaşlarla vakit geçirmenin kendilerini ve onları çok mutlu ettiğini ifade eden El Sanatları Öğretmeni Şeküre Gönen, “Burada engelli arkadaşlarla zaman geçiriyoruz. El sanatları adına her şeyi yapıyoruz. 9 yıldır faaliyet veriyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz, onlar da mutlu, bizler de mutluyuz. Çivili tezgah, rölyef çalışmamız var. Ebru sanatı, ahşap boyama çalışması ve takı yapıyoruz. 13 kayıtlı kursiyerimiz var.

EVLERİNE BIRAKIYORUZ

Sayımız zaman zaman 15’e çıkabiliyor veya 8’e düşebiliyor. Ama kursumuza sürekli devam eden 13 kursiyerimiz var diyebiliriz. Haftanın iki günü kaymakamlığımızın servisi var. Kursiyerlerimizi evlerinden alıyoruz, kurs bitiminde tekrar evlerine bırakıyoruz” dedi.

Buharkent Engellilerle El Ele Kültür ve Sanat Evi’nde vakit geçirmekten memnun olduğu gözlenen engelli kursiyerler, sanat evinde el işi öğrenmenin keyifli olduğunu belirtti. El işi sanatları kursu ile yeni şeyler öğrendiklerini ve kursun kendi evleri gibi olduğunu açıklayan kursiyer Şaban Öztürk, “El işleri yapıyoruz.

HER TÜRLÜ İMKANIMIZ VAR

Hocamız bize ne verirse yapıyoruz. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, burayı bize tahsis etti. Kaloriferli sıcacık bir yerimiz var. Burada her türlü imkanımız var, eğleniyoruz burada, çalışıyoruz. Burası kendi evimiz gibi oldu. Biz burada engelleri kaldırdık” diye konuştu.

Engellileri ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger ise, Buharkent’teki uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek; “Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız ile ilgili son dönemdeki yaşanan gelişmeler, son derece memnuniyet verici. Buharkent’te de bunu görmekten çok memnun oldum. Buradaki engelli hemşerilerimizin vatandaşlarımızın, kendi kabiliyetleri doğrultusunda üretken hale getirilmiş olmaları hem onlar açısından hem aileleri açısından hem toplum açısından mutluluk verici bir durum” şeklinde konuştu.

ÇOK MUTLULAR

Çeşitli el sanatları ile uğraşan engelli vatandaşlar, ürettikleri ürünleri satıp hem harçlıklarını çıkarıyor, hem de güzeli vakit geçiriyor. Kurs bitiminde tekrar evlerine bırakılan engelli kursiyerler, çalışmaktan ve üretmekten oldukça mutlu.