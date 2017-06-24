Can dostlar bu yaz da susuz kalmayacak!

Yerleştirilen otomatik suluklar direkt şebeke suyuna bağlanarak, biter bitmez yeniden doluyor. Bu proje sayesinde can dostların yaz aylarındaki su sıkıntısının önüne geçiliyor. Ayrıca veteriner hekimler tarafından kedi ve köpeklerin iç-dış parazit aşıları yapılıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sokak hayvanları için farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, “İlçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz yaşam kapları sayesinde can dostlarımız susuz kalmayacak. İnsanların aşırı sıcaktan sıkıntı yaşadığı yaz aylarında hayvanları da düşünmek zorundayız. Onların ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Bu noktada hepimize görev düşüyor. Vatandaşlarımız da apartmanlarının önüne koyacakları bir kap su ile onlara destek olabilir” dedi.