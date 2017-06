Can dostlar bu yaz da susuz kalmayacak! Hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımıza yönelik yaptığı çalışmalarla hayvan severler tarafından tam not alan Bayraklı Belediyesi, yaz ayları öncesi parklara ve ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen yaşam kaplarıyla sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.