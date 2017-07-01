Can dostlar için sıcak önlemi

Kent sınırları içerisindeki yaşayan sokak hayvanlarının tedavi işlemlerinin yanı sıra yemek ve kalacak yer ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, sıcakların başlamasıyla ilçedeki beslenme odaklarının sayısını 60’a çıkardı. Kırsal alanda yaşayan hayvanlar içinde 20 adet beslenme odağı yerleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, odakların temizliği ile mama ve su takviyelerini düzenli olarak gerçekleştirerek, can dostlarının sorunsuz bir yaz geçirmesi için yoğun mesai harcıyor. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina vatandaşlara, “Yazın kavurucu sıcaklarında sokaklara bir kap su da siz koyun” çağrısında bulundu.