Can dostlara yeni yuva

Yakın bir zamanda inşallah burası hizmete girecek ve daha konforlu ve modern bir hayvan barınağını Büyükşehir Belediyesi olarak Akhisar ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar’da yapım çalışmaları tamamlanan Hayvan Barınağında incelemelerde bulundu. Gençoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, şube müdürleri ve yetkililer de eşlik etti.