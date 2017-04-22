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Can dostlara yeni yuva

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar’da yapımında sona gelinen Hayvan Barınağında incelemelerde bulundu. Gençoğlu, “Hayvan Barınağımızda çalışmalar tamamlandı.

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Yakın bir zamanda inşallah burası hizmete girecek ve daha konforlu ve modern bir hayvan barınağını Büyükşehir Belediyesi olarak Akhisar ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar’da yapım çalışmaları tamamlanan Hayvan Barınağında incelemelerde bulundu. Gençoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, şube müdürleri ve yetkililer de eşlik etti. 

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