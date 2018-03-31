Çek elini vatandaşın cebinden Kocaoğlu

AK PARTİ MECLİS ÜYESİ BİLAL DOĞAN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA SESLENDİ:

zmir Büyükşehir Belediyesi›nin İzmir Su ve Kanal İdaresi (İZSU) üzerinden Büyükşehir›e para aktardığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, rakamları Star›a açıkladı. Doğan, ‘’Büyükşehir ile bağlı kuruluşların bir önceki yılda yaptığı iş ve işlemleri mercek altına alan Sayıştay’ın hazırladığı raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 ile 2016 yılları arasında İZSU kasasından 710 milyon 912 bin 60 liralık kaynağı mevzuata aykırı biçimde belediyeye aktardığı tespit edilmiş.

İÇME SUYUNA BİR YILDA ÜÇ KEZ ZAM YAPTILAR

Bu konuyla ilgili önemli bir inceleme başlatılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu usulsüz para aktarımının faturası hemşehrilerimize çıkarken kasası boşalan İZSU kurumu ise indirim yapan diğer bir çok ilin aksine suya bir yılda üç kez olmak üzere toplamda yüzde 25 oranında zam yapmıştır. Gerek yapacağı yatırımlar gerekse sabit giderleri ve cari harcamaları için bu parayı İZSU›nun kasasından çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu parayı 2017 yılı içerisinde iade etmediğini gördük’’ dedi.

Grup Başkan Vekili Doğan, ‘’Büyükşehir’e bağlı olan İZSU›nun, her yıl bütçe kesin hesabında ortaya çıktığı takdirde, Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabının fazlalığını yani bütçe gelirleri ile bütçe giderleri arasındaki bütçe geliri lehine oluşan fazlalığı, Büyükşehir’e aktarması gerektiği raporda vurgulanmasına rağmen, gereken mali işlemler yerine getirilmemiştir. Bu durum ilerleyen süreçte sıkıntılar doğurabileceği gibi hem Büyükşehir Belediyesi hem de İZSU Genel Müdürlüğü’nün bu sıkıntıyı nasıl aşacağı bilinmemektedir’’ diye konuştu.

HİÇ BİR ÇALIŞMA YOK

Büyükşehir’in İZSU’dan fazla tahsilat yaptığını ifade eden Doğan şunları söyledi: ‘’Yürürlükteki kanun uyarınca İZSU tarafından Büyükşehir’e aktarılması gereken rakam 199 milyon 11 bin 488 lira olması gerekirken bu rakamın 2004 ile 2016 yılları arasında 909 milyon 923 bin 489 lira olarak gerçekleştirdiğini tespit eden Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZSU›dan alacağı bulunmadığı halde mevzuata aykırı olarak belirtilen dönemler arasında 710 milyon 912 bin lira fazla tahsilat yaptığına yer verdi. Sayıştay, ayrıca fazla alınan paranın İZSU›ya iade edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Buna karşın aradan geçen bir yılda bu hatayı gidermek adına hiçbir çalışma yapılmadığı görülmüştür.’’

YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ PROJELER

Kentteki Su ve kanal hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olan İZSU›nun geçtiğimiz yıl içerisinde kente yön verecek bir çok yatırımı yerine getiremediğini vurgulayan Doğan, ‘’Bunların başında vaat edilip de ciddi bütçeler ayrılan yüzülebilir körfez projesi, Bostanlı Baraj yapımı, Değirmendere Baraj yapımı, yeniz hizmet binaları inşası, Kiraz ilçesi arıtma tesisi ve diğer arıtma tesislerin yapımı, Meles Deresi temizliği ve kent merkezindeki diğer dere yataklarının ıslah ve temizlik faaliyetleri ile bütün şehir yasasının ardından bağlanan çevre ilçelerde yapılması öngörülen altyapı imalatları yer almaktadır ‘’dedi.

ÇEVRE YATIRIMLARI HAVADA KALDI

İZSU Genel Müdürlüğü›nün 2017 yılındaki harcama kalemlerinde her ne kadar kurumun asli görevi olmasa da bu özel günler için bir ay boyunca düzenlenen kutlama etkinlikleri, konser, konferans, seminer, panel, etkinlik, tanıtımı ve çeşitli törenlere 2 milyon 766 bin lira ayrıldığını söyleyen Doğan, “Diğer yandan yüzülebilir körfez projesi için kritik öneme sahip tarama çalışmaları için 24 milyon 134 bin lira ayrılırken bir türlü başlayamayan bu önemli çevre yatırımının havada kaldığını, ayrılmış olan bütçenin de iptal edildiğini tespit ettik’’diye konuştu.