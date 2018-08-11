Celal Bayar Üniversitesi dünyaya açılıyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya gibi 25 Avrupa ülkesinde bulunan 85 üniversite ile Erasmus; Malezya, Meksika, Brezilya gibi 18 ülkedeki 31 üniversite ile de yaptığı Mevlana Değişim Programı anlaşmasıyla öğrencilerini uluslararası alanda eğitime yönlendiriyor.
MBCÜ’nün uluslararası alanda yaptığı ikili iş birliği sayısı da 29’a yükseldi. Değişim programları ile öğrencilerine yurt dışında okuma imkanı sağladıklarını dile getiren MBCÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, “Dünyanın küçük bir köy haline geldiği günümüzde uluslararasılaşmayı önemsiyoruz. Üniversite olarak uluslararası dolaşımı değişim programları ile sağlıyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.