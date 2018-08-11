Celal Bayar Üniversitesi dünyaya açılıyor Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya gibi 25 Avrupa ülkesinde bulunan 85 üniversite ile Erasmus; Malezya, Meksika, Brezilya gibi 18 ülkedeki 31 üniversite ile de yaptığı Mevlana Değişim Programı anlaşmasıyla öğrencilerini uluslararası alanda eğitime yönlendiriyor.