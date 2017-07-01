Çeşme kalesi’nde unutulmaz gece

Kendisini ‘insanlığın ruhunu besleyen bir hizmetkâr’ olarak nitelendiren, büyükelçi, öğretmen, akıl hocası, Klezmer Kralı, klarnet virtüözü Giora Fiedman, Gershwin Quartet eşliğinde uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser verdi. Altmış yıla yaklaşan uzun kariyeri süresince her zaman “Ne çaldığımızın değil daha çok nasıl kalp ve tutku ile ruha bürünerek çaldığımızın bir önemi var. Parçaların adını, yazıldıkları zamanı ve bestecilerin adlarını o anda unutursak, o zaman geriye yalnızca izleyicilerimizle seve seve paylaştığımız müziğimiz kalır ruh için bir parti diyen Fiedman, ruhları dinlendiren bir konsere imza attı. Daha önce belirledikleri programa pek de sadık kalmayan Giora Fiedman ve Gershwin Quartet Beatles’dan film müziklerine, klezmer melodilerinden tanınmış klasik eserlerin düzenlemelerine kadar çok geniş bir yelpazede eserler seslendirdi.

81’LİK DELİKANLI

1990’dan bu yana birlikte çalanMichel Gershwin, Natalia Raithel (keman), Juri Gilbo (viyola) ve Kira Kraftzoff (çello)dan oluşan Gershwin Quartet ve Giora Fiedman konsere “Solo Klarnet için Dua” adlı Fiedman bestesiyle başladı. Eserin bitiminde İzmir’de tekrar çalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fiedman, dünyaya barış çağrısı yaptı ve birbirleriyle savaşmaya zorlanan halkların hiç birinin savaşı istemediğini söyledi. Aşırı sıcağa rağmen neşesinden ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Fiedman, 81 yaşında bir delikanlı gibi dinleyicileri ile şakalaştı, onları şarkı söylemeye teşvik etti, eğlenirken eğlendirdi. Tümü kendi alanlarında önemli yarışmalar kazanan ve tanınan solistlerden oluşan Gershwin Quartet elemanlarının ve özellikle Michel Gershwin’in virtüöziteleri konsere ayrı bir değer kattı. 31. Uluslararası İzmir Festivali 4 Temmuz 2017 Salı günü AASSM’de yapılacak Kontrbas Orkestrası Konseri ile sona erecek.