Çeşme örnek oldu

ZMİR-BODRUM Yalıkavak’ta bir kadın sürücüye yönelik yaşanan vale terörü, gözlerin tatil bölgelerindeki vale ve bodyguard sistemine çevrilmesine neden olurken, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Çeşme’de yaz sezonu başlamadan vale ve bodyguardlarla ilgili aldığı örnek kararla yaz boyunca olumsuz hiçbir olay yaşanmadı. Polisin aldığı kararla birlikte gece kulüplerin kapılarında bodyguard yerine özel güvenlik, otoparklarda ise sabıkalı, aranan kişilerin yerine sigortalı elemanlarını vale olarak çalıştırılmaya başlandı. Uygulamanın başlaması ile birlikte daha önce yaşanan vale ve bodyguard olayların sona erdi.

Bu sistemin oturması için ise Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın yaz sezonu başlamadan Türkiye’nin en önemli gece kulüplerin bulunduğu Çeşme’deki işletme sahipleriyle toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda, Müdür Aşkın’ın, işletme sahiplerinden vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir şekilde eğlenmeleri için gece kulüplerin kapısında bodyguard, otoparklarında ise sabıkalı, aranan kişileri vale olarak çalıştırmalarını istemediklerini kaydettiği belirtildi.

BODYGUARD YERİNE

ÖZEL GÜVENLİK

İşletme sahiplerinden bodyguard yerine özel güvenlik, valelerin ise sigortalı elemanların olması gerektiğini belirten Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, alınan kararlara uymayan işletmeleri tespiti durumunda ise ceza kesileceğini belirtti. Bunun üzerine Çeşme ve Alaçatı’daki işletmeleri kapılarda bodyguard yerine özel güvenlik, otoparklarında ise işletmenin sigortalı elemanlarının vale hizmeti vermeye başladığı öğrenildi.

İzmir Emniyeti›nin aldığı bu kararlar üzerine Çeşme›de bu yaz daha önce yaşanan vale ve bodyguard terörüne benzer hiç bir olay meydana gelmedi. Diğer sahil beldelerine örnek olan bu uygulama ile ilgili İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Star Gazetesi›ne açıklamalarda bulundu.

Aşkın, “Çeşme›de her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir ortamda tatillerini yapmaları için yaz sezonu başlamadan gerekli tüm önlemleri aldık. Özellikle sezon başında işletme sahipleri ile yaptığımız toplantı etkili oldu. Çeşme›de hiç bir işletmede bodyguard yok. Özel güvenlikçiler var. Yine sigortalı kişiler vale hizmet veriyor. Hangi işletmede kimin çalıştığını biliyoruz” dedi.