Çeşme örnek oldu
Alınan sıkı tedbirler sayesinde vatandaşların Çeşme’de tatillerini huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirdiklerini kaydeden İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, “Yaz sezonun sonuna geldiğimiz bugünlere kadar olumsuz bir olay yaşamadık” dedi.
ZMİR-BODRUM Yalıkavak’ta bir kadın sürücüye yönelik yaşanan vale terörü, gözlerin tatil bölgelerindeki vale ve bodyguard sistemine çevrilmesine neden olurken, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Çeşme’de yaz sezonu başlamadan vale ve bodyguardlarla ilgili aldığı örnek kararla yaz boyunca olumsuz hiçbir olay yaşanmadı. Polisin aldığı kararla birlikte gece kulüplerin kapılarında bodyguard yerine özel güvenlik, otoparklarda ise sabıkalı, aranan kişilerin yerine sigortalı elemanlarını vale olarak çalıştırılmaya başlandı. Uygulamanın başlaması ile birlikte daha önce yaşanan vale ve bodyguard olayların sona erdi.
Bu sistemin oturması için ise Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın yaz sezonu başlamadan Türkiye’nin en önemli gece kulüplerin bulunduğu Çeşme’deki işletme sahipleriyle toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda, Müdür Aşkın’ın, işletme sahiplerinden vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir şekilde eğlenmeleri için gece kulüplerin kapısında bodyguard, otoparklarında ise sabıkalı, aranan kişileri vale olarak çalıştırmalarını istemediklerini kaydettiği belirtildi.
BODYGUARD YERİNE
ÖZEL GÜVENLİK
İşletme sahiplerinden bodyguard yerine özel güvenlik, valelerin ise sigortalı elemanların olması gerektiğini belirten Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, alınan kararlara uymayan işletmeleri tespiti durumunda ise ceza kesileceğini belirtti. Bunun üzerine Çeşme ve Alaçatı’daki işletmeleri kapılarda bodyguard yerine özel güvenlik, otoparklarında ise işletmenin sigortalı elemanlarının vale hizmeti vermeye başladığı öğrenildi.
İzmir Emniyeti›nin aldığı bu kararlar üzerine Çeşme›de bu yaz daha önce yaşanan vale ve bodyguard terörüne benzer hiç bir olay meydana gelmedi. Diğer sahil beldelerine örnek olan bu uygulama ile ilgili İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Star Gazetesi›ne açıklamalarda bulundu.
Aşkın, “Çeşme›de her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir ortamda tatillerini yapmaları için yaz sezonu başlamadan gerekli tüm önlemleri aldık. Özellikle sezon başında işletme sahipleri ile yaptığımız toplantı etkili oldu. Çeşme›de hiç bir işletmede bodyguard yok. Özel güvenlikçiler var. Yine sigortalı kişiler vale hizmet veriyor. Hangi işletmede kimin çalıştığını biliyoruz” dedi.
SIKI DENETİM UYGULUYORUZ
Çeşme'de aldıkları ek tedbirlerle birlikte olay sayısında büyük düşüş yaşadıklarını da belirten Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Çeşme’ye binlerce insan tatil için geliyor. Kentte girişte kontroller yapıyoruz. Aranan kişileri gözaltına alıyoruz. Yine gece sıkı alkol denetimlerinde bulunuyoruz. İnsanları alkollü bir şekilde direksiyon başına geçip kazalara neden olmasına engel olmaya çalışıyoruz. Aldığımız sıkı tedbirler sayesinde vatandaşlar Çeşme’de tatillerini huzurlu ve güvenli bir ortamda yapıyor. Yaz sezonun sonuna geldiğimiz bugünlere kadar olumsuz bir olay yaşamadık” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.