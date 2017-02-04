Çeşme’de yelkencilerin kupa heyecanı sürüyor

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Çeşme’de düzenlenen yılın ilk ulusal turnuvası olan Kış Kupası’nda yarışlar tüm hızıyla devam ediyor. Milli Takımlar Seçme Sistemi’ne de puan veren Kış Kupası’nda dereceye girerek ay-yıldızlı formayı terletme şansına da yakalamak isteyen sporcular, zaman zaman sertleşen koşullara rağmen büyük bir hırsla ter döküyor.

KIŞ KUPASI’NDA ÖDÜL ZAMANI

İzmir’den Van’a kadar Türkiye’nin tüm bölgelerinde faaliyet gösteren 51 kulüpten 400’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği Kış Kupası’nda, Laser ve Optimist sınıflarında 12 farklı kategoride derece yapan 42 sporcu geçtiğimiz hafta sonu yapılan bir törenle ödüllendirilmişti. Kış Kupası’nda 420, 470, RS-X, RS-ONE ve Techno 293 sınıflarında derece yapan sporcular ise ödüllerine bu hafta sonunda yapılacak ödül töreninde kavuşacak.