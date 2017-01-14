Çeşmeli fırıncılar sınıfı geçti

Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarına denetim gerçekleştirdi. Çeşme’de faaliyet gösteren 10’a yakın fırında gerçekleştirilen denetimlerde ekmeklerin gramajları ve ruhsatları kontrol edildi. Kontroller sırasında iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı.

KONTOLLER SÜRECEK

Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Çeşmeli hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Denetimlerimizin amacı ilçemizdeki gıda üretimi yapan işletmelerin hijyen koşullarına uygun şartlarda üretim yapmasını sağlamak. Denetimlerde temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı, genel temizlik ve ruhsat kontrolü yapılıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, belirli periyotlarda denetimlerini sürdürecek” şeklinde konuştu.