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Çeşmeli kadınlardan el işleri atölyesi

Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA), Terziler Sokağı olarak adlandırılan sokakta geçtiğimiz yıl açtığı Anne Mutfağı’nın ardından, bitişiğindeki boş işyerini de kiralayarak el işleri atölyesi olarak faaliyete geçirdi.

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ÇEŞKA üyesi girişimci kadınlar, el işleri atölyesinde ilk siparişlerini de Çeşme Belediyesi’nden alarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın mesajını taşıyan hediyeler için kese üretti.

HER ZAMAN DESTEK OLDULAR

Hediyelik keseler için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten ÇEŞKA Yönetim Kurulu Üyesi Gül İffet Acar, «Çeşme Belediyemiz, her zaman ÇEŞKA’nın yanında olduğunu gösterdiği gibi, el işleri atölyemizi de açar açmaz bize ilk siparişini de verdi. Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Çeşmeli kadınlara dağıttığı hediyeler için özel keseler ürettik. Belediye Başkanımıza destekleri için ÇEŞKA üyesi kadınlar olarak çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇEŞKA’nın 73 üyesi olduğunu, yaklaşık yarısının yiyecek, diğer yarısının da el işleri üretimi yaptığını ifade eden Gül İffet Acar, “El işleri üreten arkadaşlarımız, üretimlerini evlerde yaparak, çeşitli yerlerde açılan stantlarda satışa sunuyorlardı. El işleri üretim atölyemiz faaliyete girince, ortaklaşa üretim yapma imkanına kavuştuk. Önümüzdeki dönemde gelecek siparişleri daha rahat karşılayabileceğiz. Atölyemizde satış için teşhir alanı da düzenleyeceğiz. Atölyemizin tabelasını, bir üyemiz mozaikten hazırlıyor. Yakında onu da asacağız”  diye konuştu.

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