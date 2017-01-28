Çetmen’in marka yüzü Demet Akalın oldu
2017 yılı için marka yüzünü belirleyen Çetmen, ünlü sanatçı Demet Akalın ile el sıkıştı. Bu işbirliği çerçevesinde reklam çalışması için Demet Akalın, ‘Koltuk’ şarkısını Çetmen için yeniden yorumladı.
Fark yaratan tasarımları ve geniş ürün yelpazesi ile mobilya sektöründe 55 yılı geride bırakan Çetmen, 2017 yılı marka yüzünü belirledi. Tüm yıl boyunca gerçekleştirilecek iletişim çalışmaları için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile anlaşan Çetmen, yeni koleksiyonu ve renkli çekimleriyle fark yaratmaya devam edecek. Çetmen’in koleksiyon çekimleri için kamera karşısına geçen ve markanın ilk reklam filminde sevilen şarkısı ‘Koltuk’u yeniden yorumlayan Demet Akalın, enerjisiyle çekimlere ayrı bir keyif katarken, reklam filmi de oluşturduğu ritim ve ahenkle, izleyenlere eğlenceli görüntüler sunuyor.
KARİYERDEKİ İSTİKRAR İLHAM KAYNAĞI OLDU
Marka yüzü olarak Demet Akalın’ın seçilmesinde sanatçının; başarılı, güzel, enerjik, modern, ne istediğini bilen ve güvenilir olmasının büyük rol oynadığını belirten marka yetkilileri, Demet Akalın’ın uzun yıllardır işinde göstermiş olduğu başarı grafiği ve güven veren yapısının da Çetmen markasıyla bütünleşen önemli unsurlar arasında yer aldığını söylediler.
ÇETMEN YAKINDA TÜM TÜRKİYE’DE
İzmir’in köklü firmalarından Çetmen, modayı takip eden değil, modayı yaratan tasarımlarıyla tanınıyor. Şıklığı, modernliği ve estetiği müşterilerinin evine getiren firma; sağlam, rahat, konforlu ve kullanışlı ürün gruplarını, alışılmış hizmet kalitesi ve rakipsiz fiyatlarla sunuyor. Bir süredir ülke çapında “Franchise” çalışmalarına ağırlık veren Çetmen, 2017’de bu hizmetlerini tüm Türkiye’ye ulaştırmayı hedefliyor. Çetmen’de kendi fabrikasında ürettiği mobilya grupları başta olmak üzere, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, halıdan aksesuara ve ev tekstilinden cep telefonuna kadar çok sayıda ürün çeşitliliği bulunuyor.
27 yıl sonra ilk kez buluştular
KUurulduğu 1887 yılından itibaren Türk eğitim-öğretim hayatında önemli bir yer edinen, mezun ettiği gençlerin başarılarıyla da adından gururla söz edilen İzmir Karataş Lisesi’nin ‘1990 yılı 6 Matematik D’ mezunları, 27 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. 1987-1990 tarih aralığında birlikte okuyan liselileri çeyrek asrı aşkın bir süre sonra bir araya getiren ise o dönemde henüz kullanılmayan ancak son yılların trendi internet ve sosyal medya oldu.
LİSE YILLARIMIZA DÖNDÜK
Şimdilerde Balıkesir’de matematik öğretmenliği yapan İlkay Bayoğulları, Ege Üniversitesi Çocuk Servisi Diyaliz Bölümü Hemşiresi Mahmure Silleli Bukis, Yörük İnşaat Genel Müdürü Tolga Gülyen, sosyal medyanın imkânlarını kullanarak yıllar öncesinin arkadaşlarını buldu ve zor olan bir buluşmayı gerçekleştirdi.
Farklı şehirlerdeki üniversitelerin kazanılmasıyla yurdun başka başka kentlerine dağılan, birbirlerinin izini yavaş yavaş kaybeden ‘6 Mat D’ mezunları, son yılların yükselen trendi facebook, İnstagram ve arkadaşlık sitelerindeki taramalar sonucu birbirlerini bulmuş oldu. 27 yıl uzakta kalmış olmanın birikimi ile gerçekleşen ve duygu dolu anlara sahne olan buluşma, herkesi de çok uzun bir aradan sonra lise yıllarına döndürmüş oldu.
SAÇLARA AKLAR DÜŞMÜŞ...
Değişenin sadece dış görünüş olduğunu, dostluklarının kaldıkları yerden devam edeceğini vurgulayan İzmir Karataş Lisesi 1990 mezunları, “Çeyrek asrı aşkın bir süre sonra gerçekleşen ilk buluşmamızda sınıf arkadaşlarımızı karşımızda görünce çok heyecanlandık. Saçlara ak düşmüş, hatta dökülmüş, yüzlere hayat çizgisi yansımış olabilir. Ancak değişmeyen tek şey aynı sıcaklık, aynı dostluk, aynı muzurluk. Yıllar geçse de o günleri yeniden yaşamak, hocaları ve anılarımızı anmak muhteşemdi. Sanki 27 yıl uzak kalmamış gibi hasret giderdik. Lise yıllarımızda ne cep telefonu ne internet ne sosyal medya vardı. Artık teknolojinin ve çağın gücünü kullanarak birbirimizi bulmuşken bir daha da kaybedemeyiz “ ifadesini kullandılar.
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