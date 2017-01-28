Çetmen’in marka yüzü Demet Akalın oldu

Fark yaratan tasarımları ve geniş ürün yelpazesi ile mobilya sektöründe 55 yılı geride bırakan Çetmen, 2017 yılı marka yüzünü belirledi. Tüm yıl boyunca gerçekleştirilecek iletişim çalışmaları için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile anlaşan Çetmen, yeni koleksiyonu ve renkli çekimleriyle fark yaratmaya devam edecek. Çetmen’in koleksiyon çekimleri için kamera karşısına geçen ve markanın ilk reklam filminde sevilen şarkısı ‘Koltuk’u yeniden yorumlayan Demet Akalın, enerjisiyle çekimlere ayrı bir keyif katarken, reklam filmi de oluşturduğu ritim ve ahenkle, izleyenlere eğlenceli görüntüler sunuyor.

KARİYERDEKİ İSTİKRAR İLHAM KAYNAĞI OLDU

Marka yüzü olarak Demet Akalın’ın seçilmesinde sanatçının; başarılı, güzel, enerjik, modern, ne istediğini bilen ve güvenilir olmasının büyük rol oynadığını belirten marka yetkilileri, Demet Akalın’ın uzun yıllardır işinde göstermiş olduğu başarı grafiği ve güven veren yapısının da Çetmen markasıyla bütünleşen önemli unsurlar arasında yer aldığını söylediler.

ÇETMEN YAKINDA TÜM TÜRKİYE’DE

İzmir’in köklü firmalarından Çetmen, modayı takip eden değil, modayı yaratan tasarımlarıyla tanınıyor. Şıklığı, modernliği ve estetiği müşterilerinin evine getiren firma; sağlam, rahat, konforlu ve kullanışlı ürün gruplarını, alışılmış hizmet kalitesi ve rakipsiz fiyatlarla sunuyor. Bir süredir ülke çapında “Franchise” çalışmalarına ağırlık veren Çetmen, 2017’de bu hizmetlerini tüm Türkiye’ye ulaştırmayı hedefliyor. Çetmen’de kendi fabrikasında ürettiği mobilya grupları başta olmak üzere, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, halıdan aksesuara ve ev tekstilinden cep telefonuna kadar çok sayıda ürün çeşitliliği bulunuyor.