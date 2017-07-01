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Çift katlı mezarlar geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar’ın Tırazlı Mahallesi’nde yapımına başladığı mezarlık alanı ile kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

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22 bin 600 metrekarelik Tırazlı Mezarlığı, toplam 4 bin 134 kabir kapasitesine sahip olacak. Kabirlerin 1.835’i birinci derece akrabalar için çift katlı olarak hazırlanacak.

Prefabrik mescit

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla planlı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak yeni gömü alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Tırazlı Mahallesi’nde yeni bir mezarlık alanı yapımına başladı. Yüzde 48’i tamamlanan mezarlıkta, toplam 4 bin 134 kabir kapasitesi bulunacak. Bu kabirlerin 1.835’i birinci derece akrabalar için çift katlı olarak hazırlanırken, ayrıca 61 kabirlik aile mezarlığı ile 220 kabirlik çocuk mezarlığı oluşturulacak. Mezarlık alanında her türlü ihtiyacı düşünen Büyükşehir Belediyesi, alana prefabrik mescit ile idari bina da kuracak. Uygun yerlerde hayrat çeşmeleri kurulacak. Aydınlatma, peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmaları ile güzelleşecek olan mezarlıkta kurulacak olan numarataj sistemiyle, ada ve pafta numarası bilinmeyen mezar yerleri de kolayca bulunabilecek.

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