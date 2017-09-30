Çiftçinin dostu: BAÇEM

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Vali Ersin Yazıcı ve yetkililere Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi' (BAÇEM)'i tanıttı.

Vali Yazıcı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş katıldığı programda BAÇEM’in projeleri ve işleyişi hakkında ayrıntılı bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, BAÇEM yönetim binasında bulunan çiftçi eğitim salonunda kısa bir brifing verdi. Slayt gösterim yardımıyla projelerden bahseden Tüzün, BAÇEM’in tarlalarında yetiştirilen yüksek konsantrasyonlu bazı ürünleri ve zeytin üreticileri için özel olarak hazırlatılan Zeytin Batım Takvimi’ni anlattı. Yapılan anlatımların ardından, protokol mensuplarına, bitkilerden üretilen uçucu yağlar tanıtıldı.Heyet daha sonra tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği tarlalara giderek yerinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, son yıllarda talep artışı olan tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili davetlilere bilgiler verdi. Vali Yazıcı ve beraberindeki yetkililer, yüksek konsantrasyonlu tıbbi ve aromatik bitkilerin tatlarına baktı ve bilgi sahibi oldu. Vali Yazıcı, çiftçiye verdikleri önemli desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

ÇİFTÇİLERİN GELİRİ ARTIRILACAK

BAÇEM’in hedefleri ve çalışmalarıyla ilgili ziyaretçilere bilgiler veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Buradaki hedefimiz, Balıkesir’in çok geniş ve güçlü olan florasından faydalanarak, yeni bir Pazar olan tıbbi ve aromatik bitkiler pazarında Balıkesir’in yerini almasıdır. Bu pazardan hak ettiği payı alabilmesine yardımcı olmaktır. Bu laboratuarımız, il genelinde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerdeki uçucu yağ oranlarını, etken madde miktarlarını kontrol edecek ve çıkan sonuçlar ile üreticimizin daha kaliteli ürünü daha yüksek fiyatlarla satmasına yardımcı olacaktır. Diğer bir laboratuarımız da mantarlarla alakalı. Kazdağları ve Madra Dağımızda ciddi bir mantar popülasyonu var. Bunlardan üretilebilecek olanları üretip, çiftçimize bunları da sunmayı hedefliyoruz. Böylece, katma değeri yüksek ürünlerin üreticimizle buluşmasını hedefleyen merkezimiz, ay sonu itibariyle artık resmen aktif olarak faaliyete geçmiş olacaktır” diye konuştu.

Burhaniye ilçesi sınırları içerisinde bulunan BAÇEM, 114 dönüm alan üzerinde hizmet veriyor.

145 dönüm zeytinlik alanı da bulunan tesiste1 müdür, 4 ziraat mühendisi, 2 uzman biyolog, 1 iktisatçı ve 3 teknisyen çalışıyor. Tesiste ayrıca 26 tarım işçisi bulunuyor.