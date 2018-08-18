Cityfest’ten Sıla ve Mabel Matiz’li açılış

Birbirinden ünlü isimler 13-16 Eylül arasında düzenlenecek Cityfest için Marmaris’e geliyor. Bu yıl içinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen Cityfest, ünlü şarkıcı, grup ve DJ’leri gençlerle buluşturdu. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan Türkiye’nin en geniş kapsamlı festivali Cityfest’in şimdiki durağı ise Marmaris. 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu Ayağı Rally Turkey de startını Cityfest ile 13 Eylül’de Marmaris’te verecek. Cityfest For Rally Turkey’de, otomobil yarışları müzik, su sporları, deniz, kumsal ve kamp bir arada olacak. Dört gün sürecek olan festivalin açılışını Sıla ve Mabel Matiz yapacak. Marmaris’te müzikseverlerle buluşacak olan iki ünlü isim, en sevilen şarkılarını seslendirecek. Konserlerine yoğun ilgi gösterilen Sıla ve Mabel Matiz’in Cityfest For Rally Turkey biletleri satışa sunuldu.