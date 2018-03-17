Civelek, Bingöllü ve Ağrılı öğrencileri misafir etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bingöl ve Ağrı’dan gelen 141 öğrenci ve 10 öğretmeni misafir etti. Vali Civelek’e Vali Yardımcıları Fethi Özdemir ve Mehmet Fikret Çavuş, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin eşlik etti. İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik ve huzura katkı sağlaması, gençlerin terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla gerçekleştirilen proje doğrultusunda Muğla’ya gelen öğrenciler, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde tarihi, kültürel, turistik ve manevi yerleri gezdi. Dalyan kanalında tekne turu yapan çocuklar, kaya mezarlarını, İztuzu plajındaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi yapılan caretta caretta deniz kaplumbağalarını görme fırsatı buldu.

BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMELİYİZ

Ortaca’dan Menteşe’ye gelen öğrenciler ilk olarak Kurşunlu Meydanı’ndaki Mehteran gösterisini izledi. Çocukları Kurşunlu Meydanı’nda karşılayan Vali Civelek, projenin amacının var olan arkadaşlık, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek olduğunu söyledi. Vali Esengül Civelek, çocukları Muğla’da misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.