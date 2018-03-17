Çocuk edebiyatı festivali devam ediyor

Nazilli Belediyesi’ne ait Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezi’ndeki festivale yerel ve ulusal düzeyde 20 civarında çocuk kitapları yazarı katılarak 30 bin öğrenciyle buluşması hedefleniyor. Belediyenin Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezinde yapılan törene, Kaymakamı İbrahim Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, dernek, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.

LİDER ÜLKE KOLAY OLMUYOR

Gelecek nesillere vatan, millet ve bayrak sevgisi kazandırmanın, okumak ve okutmakla mümkün olabileceği belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Vatan topraklarına sahip çıkmak istiyorsak muhakkak okumalıyız. Lider ülke Türkiye kolay olmuyor. Bu, sloganlarla değil okumakla olur. 2. Çocuk Edebiyatı Festivali’nin ardından ilerleyen günlerde bir edebiyat festivali daha yapacağız. Biz millet olarak güçlü olmalıyız. Eğer gençlerimiz okutmazsak mahvoluruz. Bilgi ve beyin gücü çok önemli. Çocuklarımıza Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya ve sayamadığım birçok şairimizin kitaplarını okutarak bilgi birikimi aşılamamız lazım” dedi.

ÜNLÜ YAZARA SEVGİ SELİ

Ödüllü yazarlarımız arasında yer alan ünlü Yazar Bestami Yazgan, “Nazilli Çocuk Edebiyatı Festivaline katıldığım için mutluyum. İyilikleri ve güzellikleri çoğaltmak gerekir. Tenkit etme yerine alternatifler sunmak gerekir. Belediyemiz böyle güzel bir organize yapmış. Kaymakamlık, milli eğitim müdürlüğü destek veriyor. Bir yazar olarak da bu güzelliğin bir parçası olmaktan mutluyum. Dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olurdu. Bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitaplar olurdu. 10 gün boyunca burada dünyanın iki güzel çiçeği bir araya gelmiş olacak. Dünyanın en güzel çiçeği olan çocuklarla ve kitaplarla beraber olacağız” diye konuştu.

FESTİVAL 10 GÜN SÜRECEK

On günlük festival süresince yazarlar hem festival için tahsis edilen Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde, hem de ilçede bulunan özel okullarda ve devlet okullarında öğrencilerle buluşacak. Yazarlar, yakın ilçelerden davet edildikleri okulları da ziyaret ederek öğrencilerle buluşacak, imza ve söyleşi etkinliklerine katılacak.