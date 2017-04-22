Çocuk orkestrası geliyor

Torbalı ve Menemen’de yapılan ilk seçmelere ilgi çok büyüktü. Müzik eğitiminin pahalı olduğunu ve bulundukları bölgede böyle bir olanak bulamadıklarını söyleyen veliler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, bir orkestrada çalabilmeyi çok isteyen çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimini desteklemek amacıyla bir dizi proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu’nun ardından şimdi de çevre ilçelerdeki çocuklardan oluşan bir orkestra kurmak için yola çıktı. Müziğe yetenekli çocukları keşfetmek, alanında uzman eğitmenlerden ücretsiz müzik eğitimi almalarını sağlamak ve müziğin sihirli gücüyle yaşamlarına değer katmak amacıyla hazırlanan proje Torbalı ve Menemen’de başladı.