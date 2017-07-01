Çocuklar için keyifli eğitimin adresi

10 kişilik sınıflar

2012 yılından bu yana yaklaşık 500 çocuğa fen ve matematik, sanat, tarih, kişisel gelişim ve sağlık alanlarında eğitim veren Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM), üniversiteyi çocuklar için ulaşılabilir, bilimi de eğlenceli ve keyifli kılıyor. 6-18 yaş aralığındaki çocukların ortalama 10 kişilik sınıflarda eğitim aldığı EGEÇEM, ‘Yaşamın Yapı Taşları’, ‘Çilekten DNA Eldesi’, ‘Duygusal Zekâ’, ‘Antik Çağda Çocuk Olmak’, ‘Küçük Ressamın Portresi’, ‘Hareket ve Dans’, ‘Böcek Bilimci Çocuklar’, ‘Yıldızlar Ne Kadar Büyük?’, ‘Stop Motion Animasyon Film Atölyesi’ gibi eğitimleri ile yaz dönemi için aileler ve çocuklar tarafından tercih ediliyor. EGEÇEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, “Çocukların akranları ve öğretim üyeleri ile bir araya geldiği eğitimler, zihinlerinde üniversite, bilim, öğrenme gibi kavramlar hakkında erken yaşlarda olumlu ve gerçekçi bir şema oluşturuyor, onların ufuklarını genişletiyor, kendilerine ve dünyaya eleştirel ve yaratıcı bir biçimde bakmalarını sağlıyor. Bu sayede öğrenmenin zorunlu değil geliştirici ve eğlenceli olduğunu deneyimleyerek ertesi yıl tekrar gelmek istiyorlar” diye konuştu.