Çocuklar kendilerini keşfetsin

Okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve lise sıralarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak, 3 aylık bir tatile girdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, karnenin öğrencinin yıl içerisindeki performansını yansıttığını, ancak bunun çocuğun kişiliğinin değil akademik gelişiminin çıktısı olduğunu söyledi.

Ailelerin çocuklarının akademik kapasitesinin üstündeki beklentiden uzaklaşması gerektiğini aktaran Oral, “Çocukların ilgi ve yetenekleri birbirinden farklıdır. Her derste aynı başarıyı gösteremeyebilirler. Çocukların başarılı olduğu alanların velilerce takdir edilmesi gerekir” dedi. Çocukların ilgilerini çeken aktivite ve sanat dallarına yönelmesinin onlara yeni bir dünyanın kapısını aralayacağını belirten Oral, şunları söyledi: “Yaşadığınız şehri keşif için geziler yapın. Gezilerle birlikte konuşacak, inceleyecek, tartışacak çok konu bulabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte mutfağa girin. Mutfakta çocuğunuzla kek, kurabiye gibi yiyecekler hazırlayın. Çocuğun denemesine fırsat verin. Hayvanlarla ilgili hikâyeler anlatın. Müze gezisi planlayın. Birlikte yeni kitaplar alın. Çocuğunuzla okuduğu kitapla ilgili olarak konuşun, tartışın. Oyun oynayın. Ödevler için zaman planlayın. Fakat tatilde olduğunuzu unutmayın.”