Çocuklar sentetik eğlence mağduru  

Londra'da kurduğu şirketiyle çocuklarla ilgili işler yapan şirketlere danışmanlık hizmetinin yanı sıra, oyun yardımıyla şirket yöneticilerine hayal güçlerini kullanacakları eğitimler sunan İzmirli ünlü Oyun Uzmanı ve Fütürist Yeşim Kunter, Yaşar Üniversitesi’ne konuk oldu.

İzmir’in kalkınmasında büyük öneme sahip Dr. Behçet Uz’un torununun torunu olan Yeşim Kunter, oyunu neden hayatımızdan çıkarmamamız gerektiğini anlattı. CEO’ları dahi oyun oynatmasıyla bilinen oyun uzmanı, AVM’lerde hazırlanan oyunu kurallarına göre oynayan çocukların sentetik bir eğlence yaşadığını söyledi.

ÜNLÜ OYUNCAKÇILARA DANIŞMANLIK YAPTI

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama ve Mükemmelliyet Ofisi (SPMO) tarafından düzenlenen ‘Tasarım Araştırması, Yaratıcılık ve İnovasyon’ konulu seminere konuşmacı olarak katılan Oyun Uzmanı Yeşim Kunter, günümüzün çocuk parklarını, oyun alanlarını ve oyuncaklarını değerlendirdi. New York Fashion Institute of Technology’de (FIT) oyuncak tasarımı programında eğitim alan Kunter, 12 yıl boyunca Toys R Us, Lego, Hasbro gibi dünyanın dev oyun ve oyuncak üreticisi firmalarında çalışarak çeşitli konseptler tasarladı. 2012 yılında Londra’da kurduğu ‘Play to Innovate’ şirketiyle de oyunun yaratıcılık üzerinde yarattığı etkiler üzerine eğitimler veren, firmalara danışmanlık hizmeti sunan girişimci, günümüzde çocuklara dikte edilen oyun oynama şekillerine dikkat çekti.

MERAK ETMEMEK EN BÜYÜK EKSİK

‘Play to Innovate’ şirketi aracılığıyla çocuklardan CEO’lara kadar geniş bir kesime yaratıcılığı geliştirmek için çeşitli teknikler öğreten Yeşim Kunter, “Oyunu kullanarak düşünce ve inovasyonu geliştirmek mümkün. İnsan oyun oynarken önce kuramadığı bağlantıları açığa çıkarabiliyor. Birbirimizi dinlemiyoruz bu da sosyal hayat ve çalışma hayatında bizi ileri taşımıyor” dedi.