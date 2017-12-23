Çocuklar üşümesin diye ‘sıcak’ destek 

Yeni eğitim-öğretim yılında ‹okula başlama hediyesi› olarak ilk ve ortaokul öğrencilerine 50 bin adet kırtasiye seti armağan eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de miniklerin soğuk kış günlerinde üşümemesi için mont dağıtımı yapmaya başladı.

Okul yönetimlerinden gelen talebe göre ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunan Büyükşehir Belediyesi, toplam 840 okulda 40 bin öğrenciye mont armağan edecek. Geçtiğimiz yıl 631 okulda toplam 25 bin öğrenciye mont dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu sene sayıyı artırarak 30 ilçede 40 bin öğrenciye sıcak tutan montlar armağan edecek.

8 FARKLI RENKTE HAZIRLANDI

İhtiyaç sayısına göre hazırlanan koliler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından okul yönetimlerine teslim edilecek. Okul yönetimleri de belirledikleri listelere göre öğrencilere montlarını teslim edecek. Tek tip olmaması için 8 farklı renkte hazırlanan montlar, özel yapısı sayesinde yağmur ve soğuk geçirmiyor.