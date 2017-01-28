Çocuklara masal tadında bir proje
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Salihli Gümüşçayı’nı yeniden tasarlayarak geleceğe taşıyacak çalışmaları içeren projesi vitrine çıktı.
Yıl boyu gece ve gündüz yaşayan bir Gümüşçayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşilin doğasıyla yeni bir dünya oluşturmayı amaçlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’ye dev bir eser daha kazandırıyor. Projenin adı, Salihli Masal Ormanı… Gümüşçayı Rekreasyon alanında 38 bin m2lik alan üzerinde can bulacak proje, Gümüş Kafeterya ile Hüseyin Bulut Köprüsü arasında yer alacak. Masal Ormanı Projesi’nin ihale aşamasında olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin içeriği hakkında da bilgiler verdi.
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