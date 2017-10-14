Çocuklara özel projeler

Çocuk Dünyası ve Çocuk Köyü gibi Türkiye’ye örnek olacak projeleri başlatan Bornova Belediyesi önemli bir adım daha attı. Bornova Belediyesi bünyesinde çocuk kulübü kuruldu. 7-14 yaş arasındaki çocukların sosyalleşmeleri ve tiyatrodan spora farklı etkinliklerle eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmeleri için kurulan Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü büyük ilgi gördü. Çocuk Kulübü ilk etkinliğini de gerçekleştirdi. Çocuklar, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri’ndeki Nedret Güvenç Sahnesi’nde çizgi sinema filmi izledi.

Çocuk Kulübü, üye olan çocukların pek çok etkinliği birlikte yapmalarına imkan sağlayacak. Yazdıkları şiir, öykü ve resimlerini Çocuk Kulübü Gazetesi’nde görme şansına sahip olacak çocuklar, Bornova Belediyesi’nin tiyatro oyunlarını ve sinema gösterimlerini hep birlikte izleyecek. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencilerinin de gönüllü desteğiyle, çocukların duygularını tanımaları ve ifade yeteneklerini geliştirmelerine yönelik etkinlikler yapılacak.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için kurdukları Çocuk Kulübü’nde pek çok özel etkinliğin düzenleneceğini belirterek, “Çocuklarımız hepimizin geleceği. Bu anlayışla çocuklarımızın gelişimi için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.