Çocuklara rüzgar enerjisini tanıttılar
ABK Çeşme RES, çocuklara yenilenebilir enerjinin önemini anlatmak için SEV Koleji İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere temiz enerji üretimi hakkında bilgi veren ABK Çeşme RES Genel Müdürü Erman Kaya, rüzgar türbinlerinin çalışma sistemi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
GEREKSİZ KULLANIMDAN KAÇININ
Öğrencilere enerji tasarrufu konusunda da bilgiler veren Çevreci Enerji Derneği (ÇED) Başkanı Tolga Şallı, “Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçının. Bu öğrendiğiniz bilgileri yakınınızdakilerle de paylaşın. Türkiye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmalı ve bu yolda milli bir kültür oluşturarak bu kültürü gelecek kuşaklara da aktarmalıyız” dedi.
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