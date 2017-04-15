Çocukların denizi rengarenk

Konak Misak-ı Milli Ortaokulu Resim Öğretmeni Zeki Akçalı başkanlığında, Konak Karataş Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Firüzan Kök ve Karabağlar İnönü Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Aylin Gürakın’dan oluşan jüri heyeti, çocukların deniz sevgisini yansıtan resimler arasında seçim yapmakta zorlandı. Değerlendirme sonucunda Kemalpaşa Pakmaya İlkokulu öğrencisi Ekin Aydın’ın resmi birinci oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü öğrencisi Ali Fillik’in resmi ikinci, Didim Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu öğrencisi Sabahattin Uysal’ın resmi ise üçüncü olarak belirlendi. Narlıdere Mustafa Şık İlkokulu öğrencisi Eylül Doğan ile Güzelbahçe Özel Bilgince İlkokulu öğrencisi Nisa Ilgın Güler’in resimleri jüri özel ödülüne değer bulundu.

ÇOCUKLAR EN BÜYÜK HAZİNE

Çiğli Özel Çakabey İlkokulu öğrencisi Benan Yeşilyurt, Narlıdere TAKEV Özel İlköğretim Okulu öğrencisi Ata Özyılmaz ile Narlıdere Kılıçaslan İlkokulu öğrencisi Buket Sevimli’nin resimleri ise mansiyona hak kazandı. Jüri heyeti, 43 resmi de sergilemeye değer buldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ve resimleri sergilenmeye değer bulunan öğrencilere sertifikaları, 25 Nisan 2017 Salı günü İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Erdoğan Yılmaz Meclis Salonu’nda düzenlenecek törenle verilecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, denizci nesiller yetiştirmenin yolunun çocuklara denizi ve denizciliği sevdirmekten geçtiğini belirterek, ilkokul öğrencilerine yönelik her yıl düzenledikleri bu etkinlikten büyük zevk aldıklarını söyledi. Öztürk, “Denizde yüzmekten ve eğlenmekten hangi çocuk hoşlanmaz ki. Bu nedenle yarışmanın konusunu denizde eğlence olarak belirledik.Çocuklar birbirinden renkli hayallerini kâğıda döktüler, mutluyuz” dedi.