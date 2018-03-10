Çocukların mutlu günü

Yoğun ilgi gören etkinliklerin ikinci haftasında ‘Prens ve Rapunzel’ isimli müzikli çocuk oyunu miniklerle buluştu. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda çocuklar için özel olarak kurulan ısıtmalı şişme çadırda gerçekleştirilen etkinlikler miniklere mutlu bir gün yaşattı. Etkinlikler kapsamında ‘Prens ve Rapunzel’ isimli oyun ikişer seans halinde minikler için sahnelendi. Minikler büyük bir ilgiyle izledikleri oyuna zaman zaman interaktif katılımda sağladı. Hafta sonunun tadını aileleriyle birlikte Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda keyifli saatler yaşayarak geçiren minikler tiyatronun ardından kendileri için hazırlanan sihirbaz, animasyon, palyaço gösterileri ve yüz boyama aktiviteleriyle doyasıya eğlendi. Etkinlikler sırasında miniklere süt, kek, pamuk helva ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.