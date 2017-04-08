Çocuklarının yüzde 5 ile 10’u hiperaktif

Bu belirtiler nedeniyle çoğu zaman yaramaz veya şımarık olarak yaftalanan çocuklar aslında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) yaşıyor olabilir.

KALITIMIN ROLÜ BÜYÜK

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Zeynep Melis Suveren, okul çağı çocuklarının yüzde 5 ile 10'u arasında görülen DEHB'nin tedavisi hakkında bilgi verdi. Bunun dikkat eksikliği, dikkat sorunları, aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe belirtileriyle kendisini gösteren psikiyatrik bir bozukluk olduğunu ifade eden Suveren, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda bilgi sahibi olmayanlar çocukları şımarık ya da yaramaz olarak değerlendirebilirler. DEHB, genetik özelliklerin, çevresel ve biyolojik faktörlerin etkileşimi sonucunda beyinde meydana gelen ve nörobiyolojik bozukluğa yol açan bir hastalık. Ancak gebelikte alkol ve sigara kullanımı, doğum sırasındaki sorunlar, çocuğun travma geçirmesi ve kurşun zehirlenmesi bu hastalığın görülme riskini artırabilir. Yani anne babanın hatalı davranması nedeniyle DEHB oluşmaz sadece belirtilerinde artış olabilir" dedi.