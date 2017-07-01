Coşkulu açılış

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları, Türkiye’nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri tarafından açılan İl Spor Merkezleri, Spor Teşkilatının 79. kuruluş yıl dönümünde Manisa Atatürk Spor Salonunda yaza hoş geldin dedi. Açılış törenine Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Şehzadeler Belediye Başkan vekili İbrahim Onaylı, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, Şube Müdürleri, Sporcular antrenörler, veliler ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Çocuk sporla tanıştı

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı Atatürk Spor Salonundaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, “5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu altyapısı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, 81 il merkezi ve ilçelerimizde her yıl uygulanan İl Spor Merkezleri, bu yıl da 22 branşta ilimizde açılmıştır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak, merkez ve ilçelerdeki tüm öğrencilerimizi sportif faaliyetlere dahil etmek için çalışmaktayız. Bu kapsamda, il merkezi ve ilçelerdeki tüm öğrencilere ulaşmayı ve kayıtlı sporcu sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

1500 sporcuya ulaştık

Tokmakçı yaz kurslarına başvuruya büyük rağbet olduğunu ifade ederek “Bugün itibariyle, kurslarımıza yapılan kayıt başvurusu il ve ilçelerimizde şu anda 1.500 sporcuyu aşmıştır. İl Spor Merkezlerinin yanı sıra Çocuk Koruma Kanunu ve Bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak topluma faydalı bireyler olmaları için, Manisa’daki kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde tüm gençlerimizin spor yapması için projelerimiz devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı ve ülkemizi emanet edeceğimiz, gençlerimizin mutlaka bir branşta spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Gençlerimizin spor bilinciyle yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki parçadır. Spor, disiplinli çalışmayı gerektiren, yenilmeyi de hazmetmeyi öğreten, dolayısıyla kişileri olgunlaştıran bir uğraştır. Sporun aslında ahlaken de insanları geliştirdiğini düşünen biri olarak, bütün gençlerimizin, çocuklarımızın, yetişkinlerimizin bir spor dalı ile ilgilenmelerini gönülden arzu ediyorum. Bu çalışmalarla ve ailelerimizin destekleri ile, il spor merkezlerindeki sporcu sayısının istenilen artışı göstereceğini ve bu merkezler sayesinde herkesin spor yapmasını ve elit sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.