Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir’e müjdeli ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verirken çalışmaların yer aldığı bir de kitapçık takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı ve bir süre Başkan Uğur ile görüştü. Ziyarette Vali Ersin Yazıcı, milletvekilleri Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, Mahmut Poyrazlı, Sema Kırcı, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları hazır bulundu

CUMHURBAŞKANINDAN KENTE İKİ MÜJDE

1 milyar 281 milyon liralık yatırımların açılışını yaparken kente iki yeni yatırımın da müjdesini verdi. Balıkesir'e hastane ve doğalgaz müjdesi veren Erdoğan, "Yeşiliyle, deniziyle, dağlarıyla başka bir yerde böyle güzellik var mı? Maşallah Balıkesir başka güzel. Balıkesir hiç yerinde saymıyor. Yeni eserler, projelerle Balıkesir ilerlemeye, gelişmeye devam ediyor. Bakanlarımızın yanında Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz de sizin için var güçleriyle çalışıyor" diye konuştu.

ULTRA MODERN BİR HASTANE

1 milyar 281 milyon liralık 78 ayrı projenin toplu açılış törenini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimde 418 derslik, 200 kapasiteli pansiyon, 692 konutu müştemilatıyla birlikte hizmete açıyoruz. Birincisi Balıkesir'in İvrindi, Havran, Burhaniye, Bigadiç ve Erdek ilçelerine önümüzdeki yıl doğalgazı veriyoruz.

Bu ilçelerimizi de doğalgazın temizliği, rahatlığı konforuyla tanıştırıyoruz. İkincisiyse hastanemizle Balıkesirimiz sağlıkta çağ atlayacak. Bin yataklı modern, ultramodern bir hastaneyi açıyoruz.

Artık yeni hastanemizde zengin fakir ayrımı yapmadan tüm Balıkesirli kardeşlerime dünyanın en güzel sağlık hizmetlerini sunabileceğiz" diye konuştu