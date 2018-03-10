Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hoşnut eden TABLO
ADÜ Genel Sekreter V. Yrd Doç.Dr. Aslan ve öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretlerinde, üniversite personelinin hazırladığı ‘Hasat Zamanı’ tabloyu hediye etti.
BMM’de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı’na Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, beraberindeki öğrenciler ile birlikte katıldı. Toplantı bitiminde, Aydın AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile birlikte ADÜ Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, günün anısına üniversite personeli Engin Birsoy’un el emeği ile hazırladığı “Hasat Zamanı” tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.
BİZLERİ HOŞNUT ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Hasat Zamanı’ adlı çalışmayı incelerken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan; “Tin Suresinde, incir ve zeytin üzerine yemin edilir. Biz bu harekata ‘Zeytin Dalı’ derken bölgede barışı, huzuru ve güvenliği temin etmek amacıyla ülkemizin de huzuru ve güvenliğini düşündük. Hamdolsun böyle anlamlı ve özel bir harekatı sürdürürken Adnan Menderes Üniversitesi’nin bu anlamlı hediyesi bizleri hoşnut etti, gençlerimizin bu duruşunu takdirle karşılıyorum” dedi.
GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİLER
ADÜ’lü öğrencilerle TBMM Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem, öğrencilerin görüşlerini dinledi. Ardından Yrd. Doç. Dr. Aslan öncülüğünde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üç saate yakın bir toplantı gerçekleştiren ekip, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile gerçekleştirilen ziyaretin sonrasında Ankara’dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adnan Menderes Üniversitesi’nin bu anlamlı hediyesi bizleri hoşnut etti. Gençlerimizin bu duruşunu takdirle karşılıyorum” dedi.
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