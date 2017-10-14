Damla Projesi kapsamında huzurevi ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nce yürütülen Damla Projesi kapsamında Ödemiş’e gelen gençler Huzurevini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden gençler, şarkılar söyleyip dans ettiler. 2014 yılından bu yana yürütülen Damla Projesi; ülkemiz genelinde gönüllü genç sayısını arttırarak yardımlaşma, dayanışma ve farkındalık duyguları gelişmiş bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında bölgeye gelen grup Ödemiş Belediyesi bünyesindeki Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevi’ni ziyaret etti. Gençlik Merkezleri İzmir İl Koordinatörü Ahmet Gülcan, İzmir Gençlik Lideri Gülşen Çoban, Ödemiş Gençlik Spor Müdürü Cafer Cebeci, Ödemiş Gençlik Merkezi Lideri Nigar Dede, biri Cezayirli olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından katılan toplam 20 gencin yer aldığı grup, huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Huzurevi sakinleri tarafından çalınan saz ve kemana gençler eşlik etti. Hep birlikte şarkı ve türküler seslendirilerek dans edildi.