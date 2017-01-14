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Davetsiz misafir

Uçarken yorulup İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki Kuğu Gölü’ne iniş yapan 6 aylık beyaz kuğu, tedavi altına alındı. Sevimli hayvan, tamamen iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.

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Avrupa’nın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda “davetsiz” yavru beyaz kuğu sürprizi yaşandı. Doğal Yaşam Parkı üzerinden geçerken yorgun düşüp Kuğu Gölü’ne iniş yapan sevimli yavru,  görevlilerce fark edilip tedavi altına alındı. Park Müdürü Şahin Afşin, “İzmir’de türüne az rastlanan Beyaz Kuğu, 20 gün misafirimiz olacak. Bu süre içinde düzenli olarak sağlık kontrolünden geçireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Kontrolleri tamamlandıktan ve sağlığının yerinde olduğunu gördükten sonra yeniden doğaya bırakacağız” dedi.

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