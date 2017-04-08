Dedeoğlu: Teröre karşı esneklik alanı yok

EGE Üniversitesi (EÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, “FETÖ ile mücadele konusunda devletin ilkelerinin esas alındığına dikkat çekerek, “FETÖ ile mücadele konusunda devletin kuralları ve kurumlarının ilkeleri esastır. Kanun var, yargı var. Burada esneklik alanı olamaz” ifadelerini kullandı.

Dedeoğlu, yaptığı açıklamada, “hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından” Yükseköğretim Kurulu’nca 28 Şubat’ta açığa alınan Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un yerine rektörlüğe vekaleten atandığını hatırlattı.

EÜ’nün Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Hatice Beril Dedeoğlu, “Eğitim ve araştırma anlamında köklü geleneğe sahip EÜ’nün kurumsal yapısını iyi biliyorum. Bu anlamda eğitim kalitesini yükseltme ve çağdaş eğitim modellerini uygulama konusunda gayret içerisinde olacağım. Ege Üniversitesinin dünyadaki görünürlüğünü artırmayı, onu kalite referansı açısından daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu. Büyük üniversitelerde yönetimin tek kişiye bağlı olmaması gerektiğine dikkati çeken Dedeoğlu, öğrencileri önceleyen bir üniversite olma konusunda da ısrarcı olduğunu dile getirdi.