DEFMED’te görev değişimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) 6. Olağan Genel Kurulu’nu ve 16. Geleneksel Yılsonu Yemeğini Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel’de gerçekleştirdi.
DEFMED’in olağan genel kuruluna dernek üyeleri iştirak etti. Önceki Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin’in açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda Kenan Yalavaç Divan Kurulu Başkanlığı’na, Didem Özer Çaylan ve Ender Mert Eyigün de Divan Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Bilgin, derneğin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaya devam edeceğini de söyledi. Seçimin ardından söz alan DEFMED’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, önceki yönetim kuruluna teşekkür ederken, aldıkları bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını söyledi.
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