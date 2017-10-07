Demirtaş: Herkesin gözü İzmir’de

DAP Yapı, Türkerler ve SUR Yapı İzmir’e geldi. Ağaoğlu’nun da geleceğinden söz ediliyor. İstanbul’da binlerce konut üreten müteahhitler, inşaat firmaları İzmir’e geliyor. Bu firmalar İstanbul’da kimlerle çalışıyorlarsa İzmir’deki işlerini de onlara verecekler gibi görünüyor. Bu firmaların alt yüklenici olarak işlerini İzmirli firmalara vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sizler de kendi iş kollarınızda bu işleri almak için güçbirlikleri oluşturmalısınız” dedi.