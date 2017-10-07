Demirtaş: Herkesin gözü İzmir’de
İzmir Ticaret Odası İnşaat Yapım ve Onarım Grubu ile İnşaat Altyapı ve Müteahhitler Grubu’nun İnciraltı Masha Lounge’de düzenlediği kahvaltıya katılan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İstanbul merkezli büyük inşaat firmalarının rotayı İzmir’e çevirdiğini belirterek, “Herkes gözünü İzmir’e dikmiş durumda.
DAP Yapı, Türkerler ve SUR Yapı İzmir’e geldi. Ağaoğlu’nun da geleceğinden söz ediliyor. İstanbul’da binlerce konut üreten müteahhitler, inşaat firmaları İzmir’e geliyor. Bu firmalar İstanbul’da kimlerle çalışıyorlarsa İzmir’deki işlerini de onlara verecekler gibi görünüyor. Bu firmaların alt yüklenici olarak işlerini İzmirli firmalara vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sizler de kendi iş kollarınızda bu işleri almak için güçbirlikleri oluşturmalısınız” dedi.
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