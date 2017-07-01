Demirtaş: “Körfez geçişinin kuş cenneti ile ilgisi yok”

Körfez geçişinin İzmir’in en yaşamsal projesi olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş “Proje, şu anda bile kilitlenen trafik konusunda önemli işlev üstlenecektir. İzmir Körfezi’nin pırlanta gerdanlığı olacaktır” dedi. Demirtaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün İzmir Kuş Cenneti protokolünü iptal ederek yetkileri İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği’nin elinden almasının İzmir Körfez Geçişi projesi ile bağdaştırılmasının son derece yanlış olduğunu söyledi.

Körfez geçiş projesi yeni değil

Hürriyet Gazetesi’nin İzmir Körfez Geçişi ve İzmir Kuş Cenneti ile ilgili haberinde yanlış bilgilerin verildiğini söyleyen Demirtaş, “Kuş Cenneti ile Körfez geçişinin viyadükleri arasında 15 km mesafe yer almakta. Her iki proje ve alanın birbirleri ile ilgisi yoktur. İzmir Körfez Geçişi’nin uluslararası Ramsar Koruma alanına mesafesi ise 700 metredir. Ayrıca, körfez geçiş projesi yeni bir proje değildir. Odamız, İzmir’in EXPO 2015 adaylığı döneminde 2007 yılında İnciraltı ile Çiğli arasında bir bölümü tüp geçit ve bir bölümü asma köprü olmak üzere İzmir Körfez Geçişi Projesini hazırlatmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır. İnciraltı-Çiğli İzmir Körfez Geçişi Projesi, demiryolu ulaşımı da dahil edilerek 2012 yılı seçim döneminde, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Başbakanımıza seçim vaadi olarak açıkladığı 35 İzmir 35 Proje içerisine dahil edilmiş, ve devlet projesi haline gelmiştir.