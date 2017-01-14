Demokrasi şehitleri anısına

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğini rahatlatmak ve bölgeye yeni bir soluk getirmek amacıyla Mithatpaşa Parkı önünde karayolu alt geçit çalışmalarını sürdürüyor. Alt geçidin üzerinde ise Konak Meydanı’ndan sonra kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşabileceği, içerisinde dinlenme, çocuk oyun alanlarının olduğu, farklı tasarım ve peyzajıyla dikkat çekecek ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’ çalışmaları da başladı.

SEKİZ PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

Yoğun yapılaşmanın ve trafiğin bulunduğu alan, İzmirDeniz projesi kapsamında yapılan düzenlemeyle İzmirliler’in denizle bütünleşeceği, kent içinde nefes alacağı bir alana dönüştürülecek. Alt geçidin üstünde 42 bin m2lik alanda oluşturulacak yeni kent meydanı, İzmirlileri bin 200 m2lik sahil şeridi ile buluşturacak. Yeni düzenleme sayesinde Mithatpaşa Parkı’nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale gelecek. Meydanda, birlik ve beraberliği, İzmirliler’in demokrasiye inancını vurgulayan bir de anıt heykel yer alacak. Sanatçı Günnur Özsoy’un “tek bir parçadan başlayıp gittikçe sıklaşarak devam eden ve kumsaldaki çakıl taşlarını hatırlatan” eserinin seçilmesinde, hayatın içinde törpülenmiş çakıl taşlarının ayağa kalkarak birlikte bir bütün olması ve omuz omuza duran halkı çağrıştırması unsurları öne çıktı. Tamiratı kolay, hafif ve dış koşullara dayanıklı bir malzeme olan polyester malzemenin kullanılacağı heykel, bütün olmuş bir milleti temsil etmesi yönünden beyaz renk seçildi. Su havuzuna yerleştirilecek 60 santim genişliğinde, 120 santim uzunluğundaki 23 heykel, aynı zamanda teknelerin yelkenlerini ve kuş kanatlarını hatırlatarak özgürlük enerjisi de yayıyor. Anıt heykel, heykeli yansıtacak su havuzu üzerinde yer alacak ve havuzun kenarı su perdesi ile çevrilecek. 241 demokrasi şehidinin adının yazılacağı anıt heykel çevresinde yaya yolu, anıt alanında ise bir anma bölümü de projede yer alacak.

TRAMVAY GEÇECEK

Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Cami önünde kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde; bir çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek bir gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ile etkinlik alanları yer alacak. Meydandan tramvay da geçecek. İmar planı sürecinin tamamlanmasının ardından, deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılacak. Tamamlanma aşamasına gelen meydan projesi için önümüzdeki aylarda yapım ihalesine çıkılacak. Meydan düzenlemesi, alt geçit çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak.