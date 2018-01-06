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DENİB’ten Heimtextil Fuarı’na hazırlık

HEIMTEXTIL Fuarı öncesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen fuara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı toplantı, fuarda stant açacak firmaların katılımlarıyla Denizli İhracatçılar Birliği’nin organizatörlüğünde, Denizli Polis Evi’nde yapıldı.

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2017’de Türkiye’de ve dünyada yaşanan önemli ve ekonomik gelişmelerle 2018 yılına ilişkin beklentiler değerlendirildi. 

2017 yılında gerçekleştirilen 2 milyar 450 milyon USD’lik DENİB ihracatının, kurulduğu günden bu yana en yüksek değerine ulaşarak rekor kırdığını belirten TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, “2017 yılı İhracatta Atılım Yılı olarak belirlenmişti. Sene başında, ülkemiz ihracatını yüzde 8 artırarak 153.3 milyar dolara ulaşmayı hedefliyorduk. Yıl içinde bu rakamı 156.5 milyar USD’ye yukarı yönlü revize ettik. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci değeri.  2018’de dünya ekonomisinde yaşanacak pozitif gelişmelerin etkisiyle 170 milyar doları ulaşarak, 2014’te yakaladığımız 157.6 milyar dolarlık rekoru kıracağız” diye konuştu. 

SHARAPOVA 1 MİLYARI AŞTI

Son yıllarda markalaşma çalışmalarına büyük önem verdiklerinin de altını çizen Süleyman Kocasert, ‘Turkish Towels’ markasıyla bir çok önemli etkinliğe sponsor olduklarını, dünyanın en önemli fuarlarında yer aldıklarını belirterek, mayıs ayında gerçekleştirilen Turkish Airlines Euroleague Final Four maçları ve Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay’ın karşılaştığı TEB-BNP Paribas Tenisin Yıldızları etkinliği sponsorlukları kapsamında 1 milyar kişilik kitleye ulaşıldığının altını çizdi. 

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