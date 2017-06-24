Deniz seferleri bayramda başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla deniz ulaşımında önemli hamlelerine bir yenisini ekledi. Dış körfezde Foça ve Mordoğan ile başlayan vapur seferlerine yeni bir rota olarak Urla’yı da ekledi, seferlerini Ramazan Bayramı’nın ikinci günü başlatacak.

Deneme seferini Urla İskele’de karşılayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Bugün Urla’mız için çok önemli bir gün, çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na ve emeği geçenlere müteşekkiriz” dedi.

SEFERLER ARTABİLİR

‘Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi’ kapsamında Urla’da gemi seferlerini başlatan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin doğal sit alanı olması nedeniyle, yanaşma yeri olarak bir yüzer iskele yaptı. Doğaya uyumlu ve bir yerden başka bir yere hareket edebilir özellikteki iskele, aynı zamanda ‘İzmir’de bir ilk’ özelliği taşıyor.

Tuzla’da imal edilen ve tamamı çelik olan yüzer iskele, can ve mal güvenliğini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla Türk Loydu klasında inşa edildi. Urla Pier adıyla faaliyet gösteren işletme ile İskele Migros binası arasındaki sokağın sahille birleştiği yerde konuşlanan yüzer iskele, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın izni alındı. Geminin son deneme seferinde bölgede denizaltında arkeolojik kazıların başkanlığını yapan ve bu seferlerin başlatılması konusunda emekleri olan Prof. Dr. Hayat Erkanal da çalışmaları izledi.

ÇOK BÜYÜK POTANSİYEL

Büyükşehir Belediyesi Urla Şube Müdürü Yener Kırmızı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İZDENİZ yetkililerini karşılayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, modern gemilerle seferlerin başlayacağını ve Urla’nın bu seferlerden çok yararlanacağına inandığını söyledi.

Yaz dönemlerinde bölgeye dinlence amaçlı gelecek İzmir halkının yanı sıra Urla - İzmir arasında yolculuk yapan, başta çalışanlar, öğrenciler olmak üzere halkın ilgi göstereceğini söyleyen Uyar, “Büyük bir isteğimiz, hayalimiz yerine geldi” dedi. Başkan Uyar, seferlere olan ilginin artması halinde hafta içinde de geminin gelebileceğini kaydetti.