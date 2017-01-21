‘Deniz Yıldızları’na büyük destek

‘Deniz Yıldızı’ olarak adlandırılan proje kapsamında İzmir genelinde ilköğretim okullarında eğitim gören bin 700 çocuk arasında yapılan tarama testi sonucunda 30 yetenekli öğrenci seçildi. Buca’dan İrfan Nadir ve Eşref Şair Uyal İlkokulları’ndan da öğrencilerin seçildiği taramalar sonunda çocuklara yönelik iki günlük bilim, resim ve sanat atölyeleri düzenlendi.

PİRİŞTİNA’DA ORADAYDI...

Sivil Toplum Kuruluşları ile Yerel Yönetimlerin işbirliğinde yürütülen projeye, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da destek verdi. Proje kapsamında düzenlenen atölyeye katılan Başkan Piriştina, geleceğin sanat ve bilim dünyasının yetenekleriyle bir araya geldi. Resim atölyesinde çocukların resim çalışmalarını inceleme fırsatı bulan Piriştina, onlarla sohbet ederek, hayal dünyalarına katkıda bulunmaya çalıştı. Başkan Piriştina bir minik öğrencinin hediye ettiği zeytin ağacı resmini de “Kızımın odasına asacağım” diyerek, kabul etti.

30 YETENEK KEŞFEDİLDİ

Deniz Yıldızı Projesi düzenlediği atölyelerle yetenekli çocuklara farklı bakış açıları kazandırarak eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Seçilen yetenekli 30 öğrenci için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alınarak alanında uzman kişilerle çocukları bir araya getiren üç günlük uygulamalı eğitimler düzenlendi. Proje, iş verenlerle çocukları buluşturarak hayat boyu eğitim imkanı sağlamayı da amaçlıyor. Resim Atölyelerinde, öğrenciler sanat atölyelerinde iki gün eğitim gördüler. Burada başarılı olan öğrenciler düzenlenecek “ücretsiz resim kursları” ile başarılı birer sanatçı olma yolunda önemli bir adım atmış oldular. Müzik Atölyesi’nde ise başarılı olan öğrenciler TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Çalışanları Vakfı) tarafından koordine edilen birimlerde ücretsiz kurslar alarak, sanat dünyasına hazırlanacaklar.