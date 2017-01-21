Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

‘Deniz Yıldızları’na büyük destek

Konak Rotary Kulübü, dar gelirli ailelerin ilköğretim üç ve dördüncü sınıflarda okuyan çocuklarına yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilim, resim ve müzik alanlarında tarama testi yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘Deniz Yıldızı’ olarak adlandırılan proje kapsamında İzmir genelinde ilköğretim okullarında eğitim gören bin 700 çocuk arasında yapılan tarama testi sonucunda 30 yetenekli öğrenci seçildi. Buca’dan İrfan Nadir ve Eşref Şair Uyal İlkokulları’ndan da öğrencilerin seçildiği taramalar sonunda çocuklara yönelik iki günlük bilim, resim ve sanat atölyeleri düzenlendi.

PİRİŞTİNA’DA ORADAYDI...

Sivil Toplum Kuruluşları ile Yerel Yönetimlerin işbirliğinde yürütülen projeye, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da destek verdi. Proje kapsamında düzenlenen atölyeye katılan Başkan Piriştina, geleceğin sanat ve bilim dünyasının yetenekleriyle bir araya geldi. Resim atölyesinde çocukların resim çalışmalarını inceleme fırsatı bulan Piriştina, onlarla sohbet ederek, hayal dünyalarına katkıda bulunmaya çalıştı. Başkan Piriştina bir minik öğrencinin hediye ettiği zeytin ağacı resmini de “Kızımın odasına asacağım” diyerek, kabul etti.

30 YETENEK KEŞFEDİLDİ

Deniz Yıldızı Projesi düzenlediği atölyelerle yetenekli çocuklara farklı bakış açıları kazandırarak eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Seçilen yetenekli 30 öğrenci için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alınarak alanında uzman kişilerle çocukları bir araya getiren üç günlük uygulamalı eğitimler düzenlendi. Proje, iş verenlerle çocukları buluşturarak hayat boyu eğitim imkanı sağlamayı da amaçlıyor. Resim Atölyelerinde, öğrenciler sanat atölyelerinde iki gün eğitim gördüler. Burada başarılı olan öğrenciler düzenlenecek “ücretsiz resim kursları” ile başarılı birer sanatçı olma yolunda önemli bir adım atmış oldular. Müzik Atölyesi’nde ise başarılı olan öğrenciler TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Çalışanları Vakfı) tarafından koordine edilen birimlerde ücretsiz kurslar alarak, sanat dünyasına hazırlanacaklar.  

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA