Denizli 112 Acil’den 1 milyon çağrıya cevap
Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2016 yılında merkeze gelen çağrı sayısının sayısal verilerini paylaştı. Merkeze günlük 2 bin ile 3 bin çağrı gelirken, bir yıl içinde gelen yaklaşık 1 milyon çağrıya cevap verdi.
Merkeze günlük çağrı sayısı 2 binle 3 bin civarında çağrı gelirken, 2016 yılında toplamda 969 bin 296 çağrı karşılandı. Gelen çağrılar, 1,45 saniye gibi kısa sürede cevaplandırılırken, bu değer Avrupa Çağrı Merkezleri Derneğince yayınlanan kalite kriterleri standartlarında olduğu belirtildi. 969 bin 296 çağrının yüzde 33, yani 321 bin 408 çağrı, ilgili kurumlara aktarılarak vaka koordinasyonu yapıldı. Kurumlara aktarılan çağrılarla ilgili 79 bin 578 sağlık, 9 bin 958 itfaiye, 4 bin 731 jandarma, 13 bin 560 emniyet, 42 AFAD kurtarma ve 783 orman olmak üzere toplamda 108 bin 562 olaya müdahale edildiği kaydedildi.
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