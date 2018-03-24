Denizli Büyükşehir’den Laodikya’ya tarihi destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Laodikya Antik Kenti’nde bulunan Batı Tiyatrosu’nu da dünya kültür mirasına kazandıracak. Bu kapsamda Laodikya Antik Kenti’ndeki Batı Tiyatrosu’nun kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Laodikya Kazı Heyeti Başkanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

İmza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Turgut, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Şimşek, Laodikya Antik Kenti’nin ortaya çıkarılıp ayağa kaldırılmasında büyük rol oynayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.

19 ANTİK KENT BULUNUYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli’de 19 antik kentin bulunduğunu belirterek, ‘’Denizli, dünyada bu özelliği ile en güçlü şehir. Bugün, Laodikya’nın geldiği noktaya bakıldığında, az zamanda çok mesafe aldık. Birçok güzellikler ortaya çıktı. Denizlimizin simgesi olan horozun burada bulunmuş olması, bu kazıyı desteklemek için belki birebir yeterli. Batı Tiyatrosu 2 bin 200 yıl önce yapıldı. 5. yüzyıldan sonra kullanılmaz hale gelmiş. Biz 1600 yıl sonra burayı tekrar kullanılır hale getireceğiz. Laodikya Antik Kenti’nin şehre yakın olması sebebiyle ulaşımı da çok rahat. Ayrıca batı tiyatrosuna oturduğunuz zaman Pamukkale’yi göreceğiz. Burada iki güzelliğin mutluluğunu bir anda yaşayacağız›› diye konuştu.

KENTE EN YAKIN TİATRO

Batı Tiyatrosu’nun Denizli’ye en yakın tiyatro olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, ‘’Kapasitesi 15 bin kişi. Bu çalışma yaklaşık 6 milyon liralık bir proje olacak. 2 yıla yakın bir sürede inşallah tiyatromuzu ayağa kaldıracağız. 2 yıl sonra 15 bin kişilik tiyatromuzu vatandaşlarımızın çok rahat gelebileceği güçlü etkinliklerin yapıldığı, günümüze de faydası olan bir yapı haline getirmeyi arzu ettik. Son olarak 1600 yıl önce yapılan etkinlikleri tekrar yapılır hale getireceğiz. Denizli bir turizm kenti. Laodikya ayağa kalkmaya, büyümeye ve güzellikleri ortaya çıkmaya devam edecek. İnsanlarımızla burada çok geniş kapsamlı etkinlikler yapabilme anlamında bir imkana kavuşacağız. İnşallah açılışını da hep beraber yaparız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun›› dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verecek.