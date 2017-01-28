Denizli Kayak Merkezi onbinleri ağırlıyor

Alternatif turizmde kentin daha fazla söz sahibi olması için Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu dev yatırımlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, karın keyfini yaşamak ve kayak yapmak için gelen binlerce kişiyi ağırlıyor.

Tanıtım atağıyla kısa sürede bölgenin cazibe merkezi haline gelen ve bugüne kadar onbinlerce misafirini ağırlayan Denizli Kayak Merkezi, Palandöken, Erciyes ve Uludağ gibi kış turizminin markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı ve güzergâhın açık hale getirildiği Denizli Kayak Merkezi, kayak yapmak, kızağa binmek ve kar coşkusu yaşamak isteyenlerin adresi oluyor. Günübirlik tesisleri, telesiyej ve teleski ile birlikte açık olan tesis farklı bir gün geçirmek isteyen konuklarını bekliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin alternatif turizm potansiyelini en üst seviyeye taşımak için Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını, bunun en güzel örneklerinden birinin Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bir diğerinin ise kış turizminin yeni adı olan Denizli Kayak Merkez olduğunu söyledi. Denizli Kayak Merkezi’nin bugün geldiği noktanın yadsınamaz olduğunu, mekanik tesis ve kayak sporu yapmak anlamında dünya standartlarında bulunduğunu işaret eden Başkan Osman Zolan, “Denizlimiz artık kayak yapanları ekranlardan izlemiyor. Vatandaşımız artık tesisimize gelerek ister kayak sporunu yapıyor isterse karın keyfini doyasıya yaşıyor” diye konuştu.

DENİZLİ’NİN İKİNCİ BEYAZ CENNET’İ

Denizli Kayak Merkezi’nin Palandöken, Erciyes ve Uludağ gibi Türkiye’nin gündeminde olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Kayak merkezimiz cazibe merkezi olacak. Şehir içi ve dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Denizlimize, ekonomimize inşallah çok olumlu katkılar yapacak. Büyüyen Denizlimiz, büyüyen yatırımlarımızla hak ettiği yere ulaşacak. Tüm vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cenneti olan kayak merkezimize davet ediyorum.”