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Denizli’de barajlar doldu

Denizli'de özellikle aralık ve ocak aylarında etkili olan yağmur ve kar yağışları baraj ve göletlerdeki doluluk oranını arttırdı.

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Aralık ve Ocak aylarında etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları ve yağmur, Denizli’deki baraj ve göletleri olumlu yönde etkiledi. Denizli’nin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları; yüzde 11 ile yüzde 98 arasında yükseldi.

DSİ tarafından yapılan ölçümler sonucu Denizli’de bulunan 8 baraj ve göletteki su rezervlerinin arttığı belirlendi. Artış oranı en fazla Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde bulunan Cindere Barajında tespit edildi. Cindere Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 98 oranında arttığı kaydedildi. Gökpınar Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 50 oranında ölçüldü. Son 50 yıl ortalaması 90 mm olan Ocak ayı toplam yağışı’nın, 31 Ocak itibariyle ocak ayı içinde düşen yağış miktarı toplamı 160.9 mm olduğu belirtildi. Bunun sonucu olarak, sulama sezonundan sonra son yağışlarla birlikte toplam depolama hacmi 167.27 milyon metreküp artarak 774.40 milyon metreküpe ulaştığı belirtildi. 

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