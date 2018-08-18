Denizli’de bu yaz müzikle coşuyor

<p> Halk müziği sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan da katıldı. </p> <p> Cesuroğlu’nun seslendirdiği birbirinden güzel Ege ve Orta Anadolu türküleri büyük beğeni topladı. </p>
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